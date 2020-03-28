‏رنا سماحة تحتفل بعيد ميلادها الـ ٣٠.. وفنانون يهنئونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة رنا سماحة، بعيد ميلادها الـ ٣٠، الذي يوافق اليوم ٢٨ مارس.

ونشرت رنا، صورة جديدة لها، عبر حسابها على" تويتر"، وعلقت: "النهاردة أقدر أقول إني بقيت فتاة ثلاثينية، دلوقتي عندي ٣٠ سنة، ومبسوطة وفخورة بكل يوم في عمري، سواء كان يوم حلو اتبسطت بيه أو يوم صعب طلعت منه بدرس في حياتي، قابلت ناس كتير، ومريت بمواقف كتير واتعلمت كتير".

وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها بعيد ميلادها، منهم نداء شرارة، وعلقت: "أحلى ثلاثينية قمر يا قلبي.. كل سنة وانتي منورة حياتنا ".

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وعلقت كارولين عزمي "عيد ميلاد سعيد". فيما علق الشاعر بهاء الدين محمد: "كل سنة وانتي طيبة يا نجمة جميلة رقيقة فنانة".