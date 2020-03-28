سلاف فواخرجي في ذكرى رحيل أختها: الموت الحقيقة الوحيدة بحياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، صورة تجمعها بأختها "منى"، التي رحلت عن عالمنا قبل 13عامًا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت سلاف في تعليقها على الصورة "13 سنة على رحيلك يا أختي منى، اشتقتلك كتير، الموت هو الحقيقة الوحيدة بحياتنا، واللي منرضى فيها بس مابدنا نصدقها.. تفاصيل مابتنسى وكأنها مبارح".

وتابعت "كنا عم نصور (يوم ممطر آخر)، معظم الأوقات بشغلنا بيكون ساكنّا الوجع ومكملين".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة سلاف فواخرجي، كان مسلسل "خط ساخن" تأليف فوزيرة حسين، بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي، وإخراج حسني صالح.