خسرت 11 كيلو وسر وسامة حسين.. أبرز تصريحات مصطفى فهمي لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استضاف الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة 27 مارس، الفنان مصطفى فهمي، في برنامجه "سهرانين" المعروض على قناة ON E، ويقدمه الفنان أمير كرارة، وخلال الحلقة تحدث الأخير عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بحياته الخاصة وعلاقته بشقيقه، وكشف عن الكثير من الجوانب في شخصيته.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات مصطفى فهمي في "سهرانين".

- بدأ "فهمي"، الحلقة بالحديث عن حبه الشديد للرياضة، وكرهه للسهر، قائلًا: "بحب الحياة في النور أنا مش بتاع ليل لأني شخص رياضي، آه أوقات بسهر بس مش السهر اليومي اللي هو للفجر، بالعكس بحب النهار أكتر لأني بلعب الرياضة بتاعتي وبخرج واروح واجي".

- علّم فهمي نجله أن يفرغ طاقته في الرياضة: "أنا مدمن رياضة، لما بحس إن عندي ضغط نفسي بلعب رياضة وعلمت ابني ده إنه يطلع طاقته في الرياضة".

- خسر فهمي 11 كيلو جرام من وزنه في الآونة الآخيرة عقب خضوعه لرجيم قاسٍ.

- رد "فهمي"، على سؤال مازحه خلاله مقدم البرنامج، وهو "مين الأحلى أنت ولا حسين فهمي؟، فأجاب: حسين طبعًا.

- قال فهمي إن سر "وسامة" شقيقه، هو حرصه على "شم الأكسجين" لما له من أثر بالغ على تجديد خلايا الجسم: حسين غاوي رياضة، ولكن معندوش الحماس والاستمرارية، وعنده في البيت الأجهزة وبيستخدمها على خفيف".

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- وتحدث فهمي عن الفيديو الذي انتشر له ولأخيه أثناء رقصهم بأحد الكافيهات، بأنه كان احتفالا بزواجه في أحد كافيهات لبنان: "الموضوع جه صدفة".

- وقال إن الموسيقى القديمة كانت تدفع الشخص للرقص، بينما الموسيقى التي تتداول حاليا لا تؤدي إلى الرقص.

- وأكد أنه كان يسهر في دول عده مثل اليونان ولبنان: "كنا بنروح نسهر يومين ولا ثلاثة ونرجع تاني، ودلوقتي بقيت بسهر مع مراتي وبنخرج ساعات مع جروب وساعات لوحدينا، وأنا بحب الاثنين".

- قال فهمي إنه تزوج ثلاث سيدات إيطالية ومصرية ولبنانية، مشيرًا إلى أن الإيطالية هي أم أبنائه.

- وتحدث عن علاقته بشقيقه، ووصفه بـ"الفرفوش"، مؤكدًا إنه يكبره على الورق فقط ولكن في الحقيقة هو الأكبر، موضحًا: "أي حاجة بيقولهم روحوا اسألوا مصطفى".

برنامج "سهرانين" يُعرض كل يوم جمعة الساعة الحادية عشرة مساء، يقدمه أمير كرارة، واستضاف عددا كبيرا من أبرز نجوم ونجمات الوطن العربي، في سهرة خاصة تتطرق إلى حياتهم سواء الفنية أو الخاصة.