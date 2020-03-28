بعد تعرضه للهجوم.. نقابة الموسيقيين بتونس تدافع عن صابر الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض الفنان التونسي صابر الرباعي، مؤخراً لحملة تشويه بعد إعلانه عدم الإفصاح عما تبرع به، لمواجهة انتشار وباء كورونا، مما جعل نقابة الموسيقيين بتونس تعلن الدفاع عنه.

وحرصت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى، على الدفاع عن صابر الرباعي ضد حملة التشويه التي تعرض لها، ببيان رسمي، جاء فيه: "بيان مساندة.. في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضده، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه".

فيما أعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، بيانا صحفيا، جاء فيه: "تعرب النقابة عن استياءها العميق واستنكارها للحملة الممنهجة ضد الفنان العربي والنجم التونسي الكبير صابر الرباعي، الذي كانت له مواقف تذكر فتشكر تجاه أبناء وطنه عامة، وأبناء اهل القطاع الموسيقي خاصة، كما ندين موقف من كان وراء هذا التحامل ضد نجمنا الذي كان من الأجدر ان نحمي سمعته لا ان نشوهها خاصة وأنه يعتبر من خيرة سفراء الأغنية التونسية بالعالم".

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وكان عدد من الفنانين التونسيين، أعلنوا عن دعمهم لحملة جمع التبرعات لصالح وزارة الصحة التونسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنهم الفنانة لطيفة التي تبرعت بمبلغ 100 ألف دينار تونسي (حوالي 35 ألف دولار أمريكي)، والفنانة هند صبري والفنانة درة زروق تبرعا بـ 50 ألف دينار تونسي (حوالي 17 ألف و500 دولار أمريكي).

كان الفنان صابر الرباعي، كتب في تغريدة له "لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي فقط.. ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها و لن يزايد أحد على حبي لبلدي وشعبه ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث".