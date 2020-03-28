بتول عرفة عن "أبو الفنون" في يومه العالمي: سيظل عشقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت المخرجة بتول عرفة، على الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، الذي وافق أمس ٢٧ مارس.

وكتبت بتول، عبر حسابها على "تويتر": "كنت بفرز حاجتي فلقيت بوستر أول مسرحية أخرجتها في 2005 وأخذت عليها جوائز كتير، أهمها درع التميز من وزارة الثقافة لأفضل مخرجة مصرية، بالصدفة يطلع اليوم العالمي للمسرح".

وأضافت: "رغم إتجاهي للإخراج السينمائي والتليفزيوني.. ولكن سيظل المسرح عشقي، كل سنة وأنت أبو الفنون".