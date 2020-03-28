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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت المخرجة بتول عرفة، على الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، الذي وافق أمس ٢٧ مارس.
وكتبت بتول، عبر حسابها على "تويتر": "كنت بفرز حاجتي فلقيت بوستر أول مسرحية أخرجتها في 2005 وأخذت عليها جوائز كتير، أهمها درع التميز من وزارة الثقافة لأفضل مخرجة مصرية، بالصدفة يطلع اليوم العالمي للمسرح".
وأضافت: "رغم إتجاهي للإخراج السينمائي والتليفزيوني.. ولكن سيظل المسرح عشقي، كل سنة وأنت أبو الفنون".
كانت هذه تفاصيل خبر بتول عرفة عن "أبو الفنون" في يومه العالمي: سيظل عشقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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