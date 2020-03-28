نجل "السقا" ينشر صورة تجمعه بوالدته من طفولته.. وهكذا علق والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، صورته مع والدته مها الصغير وهو في مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه على "انستجرام ".

وعلق ياسين، على الصورة، قائلا: "قبل ١٦ سنة من اليوم". فيما علق أحد متابعيه على صورة والدته بأنها شبه الفنانة سهر الصايغ.

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وقام الفنان أحمد السقا بوضع قلب في تعليقه على الصورة، وعلقت مها بعدد من القلوب.

يُذكر أن، ياسين السقا خاض أولى تجاربه الإخراجية من خلال الفيلم القصير "الصبي الأزرق"، كما خاض تجربة التمثيل مع والده من خلال فيلم "ابن القنصل" عام 2010.