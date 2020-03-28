شبكة "البرنامج العام" تعلن خطتها البرامجية في ذكرى رحيل "العندليب الأسمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة البرنامج العام، خطة الاحتفال بذكرى رحيل "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، يوم الاثنين الموافق 30 مارس الجاري، بعد اعتمادها من محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وقال أبو العلا حبيب رئيس شبكة البرنامج العام، إن الاحتفالية تنقسم لأكثر من فقرة وبرنامج، وستكون على النحو التالي:

- برنامج خاص عن "العندليب لا يغيب"، مدته 30 دقيقة، بطولة أنور عبدالعزيز، أحمد عيد علي، سمير حسني، مدحت مرسي.

- فقرة بعنوان في ذكرى وفاة المطرب عبدالحليم حافظ، إعداد وتقديم صفاء حجازي، ومدتها 29 دقيقة.

- برنامج ما يطللبه المستمعون، وباقة من أحب أغاني عبدالحليم حافظ، إعداد وتقديم منى بطاح.

- برنامج الراديو صديقي، إعداد وتقديم منى بطاح، ويستضيف البرنامج أ.محمد علي شبانة .

- برنامج أوتار موسيقية تقديم نازلي الدسوقي.

- برنامج موجة نغم - تقديم رشا أنور.

وعلي إذاعة الكبار الفترات المفتوحة التالية:

- سمعنا صوتك

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- ما يطلبه الكبار

- غني يا عندليب

- ابني وعلي لفوق (عن الفن والعندليب مع الموسيقار محمد الموجي)

- نجوم من زمن فات

إلى جانب:

- صحافة زمان

- استنى أقولك (نبذة عن العندليب).

- ذكريات الكبار

- أوراق الزمن الجميل

- أدباء من مصر وما قالوه عن عبدالحليم وموهبته، وذلك من خلال استضافة شخصيات عامة وفنية وثقافية ونقاد وأدباء، وإذاعة تسجيلات لمن عاصروه وعاشوا في زمن العندليب، من موسيقيين ومطربيين وشعراء مثل الشاعر "مصطفى الضمراني، الموجي الصغير، بليغ حمدي، سمير صبري، أمل فوزي".