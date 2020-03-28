تراند اليوم : صور| الموت يصدم فنانة خليجية

نعت الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله، شقيقها إبراهيم جمال محمد، بكلمات مؤثرة، معبرة عن حزنها لمصابها في شقيقها الأكبر "أبومحمد".

ونشرت صورة لشقيقها الراحل عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" وعلقت عليها: "كسرت ظهري بروحتك الله يرحمك ياخوي ويغفر لك".



كما نشرت صورة دعاء، وعلقت قائلة: "ربي أعلم ما في قلبي من الألم ففقدان الأخ والصديق ربي اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين وارحم أموات المسلمين".



وبدأت "ابتسام عبدالله" حياتها الفنية بعام 1995، بمشاركتها بمسلسل "الهارب"، وتوالت أعمالها الفنية على مدار 25 عامًا، والتي تجاوزت 20 عملاً فنيًا.

