الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج هزر فزر لـ هنا الزاهد

ينطلق برنامج "هزر فزر" الذي تفدمه الفنانة هنا الزاهد، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، ويذاع عبر شبكة قنوات cbc.

تستضيف هنا خلال البرنامج عدد من النجوم الذين يتنافسون من خلال مجموعة

من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين.ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وايمان السيد وسليمان عيد وإدوارد.