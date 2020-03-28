ينطلق برنامج "هزر فزر" الذي تفدمه الفنانة هنا الزاهد، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، ويذاع عبر شبكة قنوات cbc.
تستضيف هنا خلال البرنامج عدد من النجوم الذين يتنافسون من خلال مجموعة
ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وايمان السيد وسليمان عيد وإدوارد.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج هزر فزر لـ هنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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