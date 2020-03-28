وجهت الفنانة رنا سماحه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها الثلاثون، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت رنا في تدوينة عبر حسابها قائلة : "النهارده اقدر اقولاني بقيت فتاه ثلاثينيه دلوقتي عندي ٣٠ سنه.. ومبسوطه وفخوره بكل يوم في.. سواء كان يوم حلو اتبسطت بيه.. او يوم صعب طلعت منه بدرس ف حياتي. قابلت ناس كتير ومريت بمواقف كتير واتعلمت كتير.. يلا قولولي كل سنه وانا طيبه".
وانهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها ومحبيها مع المنشور مهنئينها بعيد ميلادها، ومتمنيين لها دوام الصحة والنجاح في حياتها الفنية والشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحه في عيد ميلادها: اقدر اقول اني بقيت فتاه ثلاثينيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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