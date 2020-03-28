تامر عاشور لجمهوره: حاولت أهون عليكم قعدتكم في البيت



وجه المطرب تامر عاشور رسالة لجمهوره عقب انتهاء حفلته أمس عبر خاصية اللايف على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكتب "عاشور" في تدوينة عبر حسابه على موقع التغريدات القصير "تويتر" حمد لله حاولت اهون عليكم قعدتكم في البيت بالحاجه اللي بعرف اعملها.. ألف شكر لكل اللي تابعوني".

الجدير بالذكر أنه أحيا المطرب تامر عاشور، مساء أمس، الجمعة، أول حفل غنائي لايف على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بمشاركة أعضاء فرقته الموسيقية فقط دون جمهور، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس

حمد لله حاولت اهون عليكم قعدتكم في البيت بالحاجه اللي بعرف اعملها.. ألف شكر لكل اللي تابعوني".الجدير بالذكر أنه أحيا المطرب تامر عاشور، مساء أمس، الجمعة، أول حفل غنائي لايف على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بمشاركة أعضاء فرقته الموسيقية فقط دون جمهور، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

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