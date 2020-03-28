مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونوراما ينعى الفنان الكبير جورج سيدهم

نعي مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونوراما، الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي رحل عن عالمنا أمس، الجمعة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.
في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.
يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938 والتحق كلية عين شمس وتخرج
إلا أنه عقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يادكتور) و(المتزوجون) و(حب في التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى في الحي الشرقي.
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