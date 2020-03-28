فيديو.. تامر عاشور يتصدر "تويتر" بعد أول حفل لايف دون جمهور

أقام الفنان تامر عاشور، مساء أمس، أول حفل غنائي لايف على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بمشاركة أعضاء فرقتة الموسيقية فقط دون جمهور، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
تصدر "تامر" لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، بهاشتاج يحمل اسمه، بعد أول حفل غنائيلايف له بدون جمهور ضمن مبادرات "خليك في البيت".
يأتي الحفل كمساهمة من "عاشور" في كسر حالة الملل في أوقات حظر التجوال، بعد توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، وكدعم منهلتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل.
وقدم من خلال الحفل ميدلي من أجمل أغنياته، وهم: "كلموها عني، أنت اخترت، قالولي نسيك، وأنا هاجي على نفسي،" وغنى أيضا" بالكتير كام يوم، وليه ممنوع، وآخرين".
جدير بالذكر أن المطرب تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل دون جمهور، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.
بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.
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