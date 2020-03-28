زين العمر:"الفاسد فاسد إذا بدك تعملو قديس"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني ​زين العمر​ إنتقاد واضح لأي شخص يحاول تلميع صورة أي فاسد، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"أُذكر يا نصاّب أنَّ ثروتك من الشعب والى الشعب ستعود، الفاسد فاسد مش إذا لمعتلو صورتو وهيك، الفاسد فاسد إذا بدك تعملو قديس، صباح الشعب المسكين يللي الله معو".

وكان طالب العمر من وزارة الخارجية اللبنانية بأن يستعيدوا المغتربين اللبنانيين الذي يريدون العودة الى الوطن.

وكتب: "نطالب وزارة الخارجية اللبنانية بإستعادة المواطنين اللبنانيين الراغبين في عودتهم الى وطنهم لبنان فوراً وخاصة في هذه المحنة فهناك الكثير من الشباب يناشدوننا لكي نوصل صرختهم مع خالص محبتنا برسم وزير الخارجية ناصيف حتي تقبلوا منا فائق الإحترام وللرئيس دياب خالص محبتنا و ثقتنا".

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