ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجم الأميركية ​توم هانكس​ وزوجته ​ريتا ويلسون​ في لوس أنجلوس يوم أمس بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في المدينة المذكورة.

ويأتي الأمر بعد قضاء توم وريتا أكثر من اسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان توم وريتا يبتسمان لدى استقلالهما سيارة في لوس أنجلوس.

وتجدر الإشارة أن توم شوهد يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة، بحسب موقع بيدج سيكس التابع لصحيفة نيويورك بوست.

وكان قد تواجد هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 آذار/مارس آذار أنه وزوجته أُصيبا بالكورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحجر في أستراليا..توم هانكس يرقص خلال وصوله إلى لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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