ممثلة خليجية تنعى شقيقها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة البحرينية ​إبتسام عبد الله​ شقيقها الذي توفي يوم أمس، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتبت فبها:"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت:"البقاء لله.. انتقل إلى رحمة الله تعالى أخوي إبراهيم جمال محمد.. سيوارى جثمانه الثري اليوم الجمعة 27 مارس 2020.. مقبرة المنامة.. الفان بعد صلاة الجمعة.. التعازي في المقبرة فقط".

من ناحية أخرى، تشارك عبد الله بمسلسل "سما عالية"، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2020، وهو مسلسل كويتي تدور أحداثه عن معاناة المرأة في المجتمع، وذلك في ستينيات القرن الماضي، وهو من بطولة سليمان الياسين، وجاسم النبهان، وشيماء سليمان، وأحمد النجار، وفوز الشطي، وعلى الششتري، وحامد الشراب، وزهرة الخرجي، ومن إخراج محمد دحام، وتأليف صالح النبهان.

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