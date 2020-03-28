راقصات أجنبيات عرفن شهرة واسعة في مصر آخرهن جوهرة وصافيناز .. كيف؟

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر فن "الرقص الشرقي" من أهم الفنون العربية التي أتقنتها وإشتهرت بها مجموعة من السيدات.

وقد إرتبط مفهوم "الرقص الشرقي" بصورة كبيرة بمصر كدولة عربية كان لها دوراً مهماً في ظهور وبروز عدد من الراقصات المحترفات بهذا المجال.

ولكن يلاحظ بروز أسماء عدد من الراقصات ذات شخصيات أجنبية واللواتي عرفن شهرة واسعة في مصر نذكر منهن:

الراقصة جوهرة وصلت إلى مصر قادمة من روسيا نهاية شهر كانون الثاني/يناير في عام 2018، واسمها الحقيقي المدون في جواز سفرها "إيكاترينا اندريفا"، في البداية عملت في ملهى ليلي وقدت فيه وصلات رقص شرقي، وتمكنت بعدها أن تلفت الانظار إليها وتنطلق في عالم الشهرة في الرقص الشرقي.

وكان لجوهرة قبل قدوها مدرسة خاصة لتعليم الرقص الشرقي في موسكو.





​صافيناز​ والتي هي من أصول أرمينية بدأت مسيرتها برقص "الباليه" إلا أن شغفها بالأغاني العربية غيّر ميولها إلى الرقص الشرقي الذي إحترفته.

وكان الظهور الأول لها على شاشة "دلع" للرقص الشرقي، لتحقق بعدها شهرة واسعة من خلال مشاركتها في فيلم "القشاش" عام 2013 وتقرر بعدها الإقامة في مصر والمشاركة في الكثير من الأعمال.

​أليسار​ هي راقصة لبنانية إسمها الحقيقي "ماري أبو مراد"، كان ظهورها للمرّة الأولى من خلال برنامج "استديو الفن" حيث إلتقت بالمخرج "سيمون أسمر" الذي قدمها لبرنامج "تنح ورنحج" وتعرفت حينها على الفنانة الراحلة صباح التي أشادت بموهبتها.

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وبعد مشاركتها في الكثير من الحفلات التي جابت بها الدول العربية والأجنبية أيضاً، قررت نقل إقامتها إلى مصر في عام 2014.

​بريندا​ هي راقصة أرجنتينية تعرف عليها الجمهور المصري من خلال برنامج "الراقصة" الذي فتح لها الباب من أجل الشهرة في مصر.

وبعدها قررت الإقامة في مصر، وأغلقت مدرستها الخاصة للرقص الشرقي في الأرجنتين.

​بديعة مصابني​ والتي هي راقصة لبنانية ولدت في سوريا عام 1892 وعاشت في مصر حيث تعلمت الرقص الشرقي وإفتتحت مدرسة للرقص أسمتها "كازينو بديعة" التي خرّجت أهم نجوم الرقص الشرقي بينهم تحية كاريوكا وسامية جمال.

كان لها مشاركات تمثيلية كثيرة، تزوجت في العام 1924 من الممثل الراحل نجيب الريحاني وبعدها إفترقا بسبب عدم إجازة الكنيسة الكاثوليكية طلاقهما.