ديانا كرزون: بحب أتعاكس وأنا أفعل نفس الأمر! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول ظهورٍ إعلاميٍ لها بعد عقد قرانها، كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أنها تحب الشخص الذي يتغزل فيها كثيرا، مؤكدة أنها دائمًا ما تغازل أي رجل تقابله خاصة إذا كان وسيمًا، مبدية إعجابها الشديد بالفنان مصطفى فهمي.

وقامت ديانا كرزون، بالتغزل بالفنان مصطفى فهمي خلال استضافتهما ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، قائلة إنها تعشق لون عينيه كثيرا، ولون شعره الأشقر، خاصة علامات الشيب لديه، وهو ما دفع الآخير للضحك كثيرا، ليعبر لها عن مدى جمالها ورقتها.

من ناحية أخرى كشف مصطفى فهمي عن سر رشاقة شقيقه حسين فهمي، مؤكدا أنه يستنشق غاز الأكسجين، وذلك لتجديد خلاياه بشكلٍ دائم، خاصةً أنه لا يحب الرياضة على الإطلاق رغم وجود كافة الأجهزة بمنزله، ولكنه لا يمتلك القوة والعزم الكافي للاستمرار في ممارستها على حد قوله.

ومن جانبها عبرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن سعادتها البالغة بعقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري والذي جرى بعد أسبوع على إعلان خطوبتهما.

وكانت ديانا كرزون نشرت مجموعة صور ليديها برفقة يد خطيبها معاذ العميري، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وعلقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة، أسأل الله أن يبارك لنا، ويكتب لنا ولكم الخير اللهم لك الحمد".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل عقد القران، حيث ظهرت ديانا في صور وهي في التحضيرات للجاهة والخطوبة، أطلت فيها وهي ترتدي فستانًا أبيض اللون بتطريزاتٍ ذهبية فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها واضعة تاجا ذهبيا.

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كما تداول أصدقاء العروسين مقاطع فيديو وصورا من "الجاهة" والتي أظهرت لحظات قيام والد العريس الإعلامي الأردني عصام العمري بطلب يد ديانا كرزون من عائلتها بحضور العديد من الفنانين والنجوم الأردنيين، ليشغل حفل عقد قرانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

يذكر أن ديانا كرزون ردت بطريقة غير مباشرة على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها هي وخطيبها معاذ العمري، بعد أن تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد بتعارف ديانا وخطيبها خلال فترة زواجه وطلب زوجته الطلاق فور اكتشاف خيانته.

وعلقت ديانا، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة :"لا تمنح أحدًا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

كما أعلن زوجها معاذ العمري عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له ديانا كرزون من انتقادات وتعليقات جارحة؛ إذ كتب قائلا: "سأتقدم بشكوى عند المدعي العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء على السوشيال ميديا أو خلف الكواليس؛ لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكي فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا.. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".