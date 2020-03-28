شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتغلب على العزل المنزلى بنزهة فى حديقة منزلها وسيلفى مع صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة درة متابعيها بيومياتها خلال العزل المنزلي الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع خوفا من انتشار العدوي ، وظهرت درة بصورة لها عبر خاصية ستوري على موقع "انستجرام" خلال تواجدها بحديقة منزلها وتلتقط سيلفى لها، كما نشرت صورة أخري مع صديقة لها.

ومنذ أيام أعلنت النجمة درة خلال مداخلة صوتية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع الإعلامية كريمة الوسلاتي، أنها ستتبرع بـ 50 ألف دينار تونسي لفائدة صندوق مكافحة فيروس كورونا كما تكفلت بـ30 أسرة مصرية لمدة شهر.





وانتهت الفنانة درة من تسجيل حلقة مع النجم أحمد السقا في برنامجه الجديد، حيث سافرت لبنان الفترة الماضية وصورت الحلقة، وتحدثت فيها عن ذكريات طفولتها، وأعمالها الفنية التي تحضر لها حالياً، تحت إدارة المخرج اللبناني باسم كريستو، ويتكتم السقا على تفاصيل البرنامج، ولم يستقر حتى الآن عرضه على قناة محددة، ويظهر مع السقا خلال برنامجه عدد من النجوم الذى يستضيفهم فى البرنامج، منهم النجم كريم عبد العزيزوالنجمة يسرا والنجم أميركراره وغيرهم من النجوم الذى لم يتم الإفصاح عنهم للحديث عن ذكرياتهم القديمة خلال الحلقة.

Advertisements

يشار إلى إن درة تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشاركها في بطولة العمل النجم هاني سلامة والفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.