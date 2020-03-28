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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ومخرج مسلسلها "ونحب تانى ليه" فى موقع التصوير قبل الحظر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور من كواليس مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، المقررعرضه في السباق الرمضانى وظهرت بطلة العمل ياسمين مع مخرج العمل مصطفى فكرى، والفنانة تاراعماد وبدرية طلبة وأخرون من فريق العمل، ومن المقرر عرض العمل في شهر رمضان المقبل، ويواصل أبطال المسلسل التصوير في العديد من الديكورات.ويكثف المخرج مصطفى فكرى تصوير المسلسل مع الأخذ بضوابط الحظر وتعليمات وزارة الصحة .
ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 17 حلقة حتى الآن، واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه".
مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.وانتاج سينرجي
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