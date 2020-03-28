شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يتحدى متابعيه لعمل تمارين فى البيت:متأكد إنى هشوف حاجات جميلة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المخرج رامي إمام تحدي جديد لمتابعيه خلال وقت العزل المنزلى بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالجلوس فى المنزل وعمل تمارين رياضية وتصوير أنفسهم وإرسالها له.



رامي امام

وقال رامي في فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" بما إننا يا جماعة قاعدين في ساعات الحظر مبنعملش أي حاجة مفيدة خالص، فأنا قررت إني هعمل تحدي من نوع خاص جدا، هتحدى الفولورز بتوعي إنهم يقعدوا في البيت ويعملوا أي نوع من أنواع الرياضة في أي مكان فى البيت حتة وأي وقت ويصوروا نفسهم وهما بيعملوا الرياضة دي ويبعتولي الفيديوهات وأنا هشيرها عندي على إنستجرام وفيس بوك.. متأكد إني هشوف حاجات جميلة جدا.. مستنيكم".

وأوشك المخرج رامى إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج لمسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وحتى الآن لم يضع رامى الموسيقى التصويرية للعمل وسوف يقوم بوضعها بعد الانتهاء من عمليات المونتاج بالكامل، حيث قررت الجهة المنتجة للمسلسل تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر الأولى من المسلسل قبل بدء شهر رمضان.

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ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.