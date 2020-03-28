شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الكوميديا.. أعمال تألق فيها جورج سيدهم وقدم أدوار جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا أمس ، الفنان القدير جورج سيدهم، الذى رسم الابتسامة على وجوه محبيه من خلال العديد من الأدوار الكوميدية التي قدمها في السينما والمسرح والتليفزيون بمشاركة أصدقائه المقربين سمير غانم والراحل الضيف أحمد، واستطاع من خلال هذه الأدوار أن يبنى قاعدة جماهيرية تحرص دائما على مشاهدة أعماله وانتظار جديده، ورغم شهرته بالأدوار الكوميديا بأكثر من 140 عمل فنى، الا انه ترك بصمة مميزة من خلال الأدوار الجادة وأستطاع أن ينجح من خلالها، ونستعرض من خلال هذا التقرير الأعمال الفنية التي قدم خلالها أدوار بعيدة عن الكوميدية.

امرأة سيئة السمعة

شارك الفنان جورج سيدهم في عام 1973 خلال فيلم "امرأة سيئة السمعة" والذى جسد خلاله دور الدكتور مؤمن، وهو شخصية جادة جدا، و شارك في بطولة هذا الفيلم كل من شمس البارودي، ومحمود ياسين، ويوسف شعبان، ومن تأليف ممدوح الليثي وإخراج هنري بركات.





رأفت الهجان

شارك جورج سيدهم في الجزء الثالث من مسلسل "رأفت الهجان" وقدم خلاله دور "شلومو"، وهو أحد المواطنين اليهود في تل أبيب، والذي كان له تعاملات مباشرة مع رأفت الهجان، وشارك في بطولة العمل، محمود عبد العزيز، ويسرا، وإيمان الطوخي، وعفاف شعيب، ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف صلاح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.





Advertisements

مسلسل "بوابة الحلواني"

شارك الفنان جورج سيدهم في مسلسل "بوابة الحلواني"، بجزأيه الثاني والثالث عام 1994، وقدم من خلاله دور نوبار باشا، وشارك في بطولة هذا المسلسل عزت العلايلي، وسمية الألفي، ومحمد وفيق، وإيمان الطوخي، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن.





يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان وغيرها.