شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة من 20 سنة .. نادر نور يروى موقف إنسانى جمعه مع الراحل عامر منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب والملحن نادر نور، عن موقف إنسانى جمعه بالمطرب الراحل عامر منيب، منذ أكثر من 20 عاما، عندما ضم منيب أغنية "يا سلام عليك" لألبومه "أيام وليالى" الذى طرح عام 2000، وقال له فى إهداء: "عايز أقولك يا نادر من كل قلبى يا سلام عليك، وإن شاء الله حيكون ليك مستقبل جميل".



ونشر نور، عبر حسابه على انستجرام، صورة للراحل عامر منيب وبجوارها إهداءه، صحبها بتعليق: "صورة عمرها أكتر من عشرين سنة، بعد ما عامر منيب، اختار يضم أغنية يا سلام عليك لألبوم أيام وليالى، فى أول تعامل بيننا ومكنتش مصدق وعشان أصدق طلبت منه يكتبلى إهداء على صورته يتعهد فيه إن الأغنية حتنزل فعلا فى الألبوم، وكان ده الإهداء بخط إيده على ضهر الصورة".



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وتابع نور: "أغلى ما يملكه الإنسان فى الدنيا ذكرياته وهى اللى بقياله، اعملوا ذكريات حلوة تفتكروها بعد ما تعدى سنين كتير".

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عامر منيب

أغنية "يا سلام عليك"، كلمات أحمد على موسى، ألحان نادر نور، توزيع حميد الشاعرى.





وكانت مريم عامر منيب، أحيث ذكرى رحيل والدها ، الذى توفى فى 26 فبراير 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، بتعديل فى بعض كلمات الأغنية بطريقة "ديو" جمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.





وظهرت مريم عامر منيب، مع والدها الفنان الراحل، فى ديو وكأنه حى ويؤدى الأغنية معها، وقد نشر الشاعر تامر حسين، فيديو كليب الأغنية عبر إنستجرام، التى سبق ووعد، الاثنين، هو ومريم، بطرحها كهدية لروح الفنان الراحل عامر منيب، وعلق على الفيديو، بقوله، "عامل إيه فى حياتك؟.. ديو عامر منيب ومريم عامر منيب.. كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت هانى محروس"، مضيفًا "لكل محبين الفنان عامر منيب.. وبكرة نسخة اليوتيوب الأفضل كواليتى.. شكراً لكل من ساهم حُبً فى عامر منيب وتقديراً له".



