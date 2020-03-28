شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يغازل ياسمين عبدالعزيز على برومو مسلسلها الجديد: مبروك يا قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الفنان أحمد العوضى النجمة ياسمين عبد العزيز خلال مباركته لها على برومو مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" والمنتظر عرضه شهر رمضان المقبل، وعلق عبر حسابها بموقع "أنستجرام" قائلا، "مبروك يا قلبي".



احمد العوضى

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، ويشارك فى بطولة المسلسل شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.

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وشهدت الأيام الماضية إعلان الفنان أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبد العزيز قصة حبهما وارتباطهما سويًا، بعد المناوشات المتبادلة التى حثت بين العوضى وشقيق ياسمين عبر منصات السوشيال ميديا، والتي انتهت بالإفصاح عن حبهما للجميع.

وعلى سياق آخر، تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز، لهجوم شرس من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، إلا أن ياسمين أكدت مواصلة حياتها وعملها بشكل طبيعى للغاية، وكأنها ليست طرفًا في الأزمة، وشاركت الكثير من صورها داخل كواليس تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

واختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه‪ .