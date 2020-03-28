فن ومشاهير

نجمات وفاشينيستا عربيات على تيك توك بوصلات مسلية

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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ظهرت موضة برنامج التيك توك Tik Tok بقوة بين نجوم العالم العربي في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما في الحجر المنزلي، حيث اكتشفنا جوانب جديدة ومخفية من شخصيات النجوم المرحة .

شاهدوا معنا نجمات وفاشينيستات على تيك توك بوصلات مسلية خلال فترة الحجر المنزلي:

 

 

 

 

 

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!!!🤪💖 #tiktok #lipsync

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!!!🤪💖 #tiktok #lipsync

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!!!🤪💖 #tiktok #lipsync

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!!!🤪💖 #tiktok #lipsync

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ماريتا عاصي الحلاني نشرت فيديوهات طريفة جداً عبر حسابها الخاص في انستقرام من خلال برنامج تيك توك وأطرفها تقليدها أحد مشاهد فيلم النجم تامر حسني عمر وسلمى.

 

 

 

 

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Mar 25, 2020 at 2:17pm PDT

أكثر النجمات استخداماً مؤخراً لبرنامج تيك توك النجمة نادين نسيب نجيم التي رأيناها بوصلات مسلية جداً مع صديقتها في الحجر المنزلي.

 

 

 

 

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A post shared by Karen Wazen Bakhazi كارن وازن (@karenwazen) on Mar 26, 2020 at 6:35am PDT

الفاشينيستا كارن وازن من أنشط المدونات على برنامج تيك توك وآخرها مع زوجها وهي ترقط وولديها يقلدانها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Mar 4, 2020 at 2:17am PST

الفاشينيستا نور عريضة أيضاً دائماً نراها بوصلات مضحكة مع ابنتها أيلا أو لوحدها، ومنها فيديو نشرته وهي تظهر بعدة تسريحات شعر.

النجمة سيرين عبد النور نشرت فيديوهات عديدة بوصلات مسلية من برنامج تيك توك ولقطات جميلة وهي في الطفولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Mar 18, 2020 at 3:25am PDT

أيضاً النجمة كارلا حداد فعلت ذلك من خلال فيديو نشرته عبر انستقرام تظهر فيه كالطفلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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