نجمات وفاشينيستا عربيات على تيك توك بوصلات مسلية

ظهرت موضة برنامج التيك توك Tik Tok بقوة بين نجوم العالم العربي في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما في الحجر المنزلي، حيث اكتشفنا جوانب جديدة ومخفية من شخصيات النجوم المرحة .

شاهدوا معنا نجمات وفاشينيستات على تيك توك بوصلات مسلية خلال فترة الحجر المنزلي:

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Mar 25, 2020 at 2:17pm PDT

ماريتا عاصي الحلاني نشرت فيديوهات طريفة جداً عبر حسابها الخاص في انستقرام من خلال برنامج تيك توك وأطرفها تقليدها أحد مشاهد فيلم النجم تامر حسني عمر وسلمى.

أكثر النجمات استخداماً مؤخراً لبرنامج تيك توك النجمة نادين نسيب نجيم التي رأيناها بوصلات مسلية جداً مع صديقتها في الحجر المنزلي.

View this post on Instagram Advertisements A post shared by Karen Wazen Bakhazi كارن وازن (@karenwazen) on Mar 26, 2020 at 6:35am PDT

الفاشينيستا كارن وازن من أنشط المدونات على برنامج تيك توك وآخرها مع زوجها وهي ترقط وولديها يقلدانها.

الفاشينيستا نور عريضة أيضاً دائماً نراها بوصلات مضحكة مع ابنتها أيلا أو لوحدها، ومنها فيديو نشرته وهي تظهر بعدة تسريحات شعر.

النجمة سيرين عبد النور نشرت فيديوهات عديدة بوصلات مسلية من برنامج تيك توك ولقطات جميلة وهي في الطفولة.

أيضاً النجمة كارلا حداد فعلت ذلك من خلال فيديو نشرته عبر انستقرام تظهر فيه كالطفلة.

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