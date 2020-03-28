بعد شفائهما من كورونا.. توم هانكس وزوجته يعودان إلى أمريكا

متابعة بتجـــــــــرد: عاد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون، إلى الولايات المتحدة، أمس، بعد أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أستراليا.

ووصل الزوجان إلى لوس أنجلوس على متن طائرة خاصة، وكانا في غاية السعادة، حسبما أفاد موقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير وصحيفة نيويورك بوست.

وقالت الصحيفة: إن هانكس (البالغ 63 عاماً) شُوهد وهو يمد يده للمس مدرج الطائرة ثم يقوم برقصة احتفالية بعد وصول الطائرة إلى لوس أنجلوس.

ونُقل هانكس وويلسون إلى المستشفى لفترة وجيزة في «جولد كوست» بأستراليا بعدما أثبتت التحاليل إصابتهما بالفيروس في بداية مارس الجاري.

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وخضع الزوجان لعزل ذاتي، لكنها كانا على اتصال بالمعجبين عبر موقع إنستغرام.

وأُصيب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته، بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.

ويُعدُّ هانكس والمخرج الأسترالي باز لورمان فيلماً عن قصة حياة أسطورة الروك أند رول الأمريكي إلفس بريسلي، ومن المفترض أن يلعب هانكس دور مدير أعمال المغني كولونيل توم باركر، وعُلِّقت أعمال التصوير بسبب إصابته بفيروس كورونا.