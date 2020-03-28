بالتعاون مع هاري.. بون جوفي يطرح أغنية “أن بروكين”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح نجم الروك جون بون جوفي أمس، نسخة جديدة من أغنيته الفردية «أن بروكين»، بالتعاون مع الأمير البريطاني هاري، من أجل دورة ألعاب «إنفيكتاس».
وتم تسجيل الأغنية مع فرقة ألعاب «إنفيكتاس» الغنائية، الشهر الماضي في استوديوهات «آبي روود» الشهيرة بلندن، التي كان يستخدمها فريق «بيتلز» وكانت مصدر إلهام لعنوان ألبوم الفريق «آبي روود» الصادر عام 1969.
ونشر هاري (البالغ 35 عاماً) الذي أسس ألعاب إنفيكتاس عام 2014، وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء، مقطع فيديو له في الاستوديو مع بون جوفي.
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