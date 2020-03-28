ياسمين صبري تكشف عن فنان مصري شهير حول سيارته إلى تاكسي!

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” صورة للفنان القدير توفيق عبدالحميد، وكتبت عليها قائلة: “الفن للأسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبدالحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش.. دُمتم طيباً أنت وتاريخك يا صاحب الخلق”.

يذكر أن ياسمين أوقفت العمل في مسلسلها الجديد “فرصة تانية” الذي قررت أن تخوض به منافسات سباق الدراما الرمضاني القادم ، ويشاركها البطولة فيه دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية في الدراما التليفزيونية بعد “حكايتي” العام الماضي، والذي شاركها فيه وفاء عامر وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن ارتباطه الرسمي بالفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن عقد القران قريبًا.