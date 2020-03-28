رغم الحجر المنزلي.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

متابعة بتجـــــــــرد: رغم التزامها بالحجر المنزلي المفروض في لبنان للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أصرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الاحتفال بميلاد ابنتها هاڤين في أجواء عائلية بسيطة.

وشاركت نادين متابعيها على تطبيق انستغرام سعادتها بطفلتها من خلال صور عفوية من الاحتفال العائلي الذي اقامته مع طفليها في المنزل وعلقت قائلة: “ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما”.

واضافت: “ما كان اللي قلب يمرق عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك وبفتخر فيكي ومبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام ويبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني”.

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وحرصت النجمة اللبنانية على تجهيز قالب حلوى بطبقات عدة مزين بدمى lol الشهيرة مع كاب كيك مزينة بالشخصية نفسها المحببة للاطفال.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نجيم كانت قبل انتشار فيروس كورونا، تصوّر مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي ستخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.