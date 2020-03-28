نيكول سابا تتضرع إلى الله للحد من كورونا: “يا رب خلّص شعبك”

متابعة بتجـــــــــرد: تابعت النجمة اللبنانية نيكول سابا الصلاة التي ترأسها البابا فرنسيس لأوّل مرّة وحيدًا، أمس الجمعة في ساحة كاتدرائية القديس بطرس الخالية في الفاتيكان وذلك من أجل التغلب على وباء كورونا المستجد واختتمها بشكل غير معتاد ببركة “مدينة روما والعالم”.

نيكول سابا التي شاركت في الصلاة من منزلها حيث تقضي أيام الحجر الصحي، نشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” صورة التقطتها خلال الصلاة لتمثال السيد المسيح معلقًا على الصليب في الفاتيكان وتضرعت من خلالها إلى الله ليخلص العالم من وباء كورونا فكتبت: “يا رب خلّص شعبك من هذا الوباء ونجّينا.. آمين”.

وكانت نيكول سابا قد دعت منذ انتشار فيروس كورونا في لبنان والبلدان العربية إلى إعلان حظر التجول الفوري وطالبت الناس بالتزام منازلهم لحماية أنفسهم والمحيطين بهم.