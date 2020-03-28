عيد ميلاد الدوري الإنجليزي.. بلا كعكة أو محتفلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل الدوري الإنجليزي خلال الأيام الأخيرة بمرور 132 عاماً على تدشينه، لكن دون كعكة عيد الميلاد أو مهنئين، أو أي وجه من أوجه الحياة الطبيعية لأقوى دوريات العالم في الدولة التي تعد مهد كُرة القدم.

كورونا يضمن بقاء 86 لاعبا حرا في البريمييرليج



في عام 1888 انطلق الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في التاريخ، بمشاركة 12 نادياً تنافست فيما بينها في دوري من دور واحد فقط، وكان بريستون نورث إيند هو صاحب اللقب الأول.

وبدلاً من أن يحتفل الدوري الإنجليزي بعيد ميلاده رقم 132 في حضور غفير مُعتاد في كل مبارياته العشر الأسبوعية وبمتابعة عالمية لا مثيل لها، ظلت المسابقة الأبرز بين دوريات أوروبا معلقة على سرير المرض بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ولم يعرف الدوري الإنجليزي التوقفات منذ بدايته على الإطلاق إلا مرتين، الأولى كانت بعد انتهاء موسم 1915 ولمدة 4 أعوام بسبب الحرب العالمية الأولى.

وكان التوقف الثاني لنفس سبب الأول، حيث أجبرت الحرب العالمية الثانية الدوري الإنجليزي على الخفوت والتواري لمدة 6 سنوات بداية من 1940 وحتى 1946.

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ومنذ ذلك الحين، تحتفل كل أندية وجماهير الدوري الإنجليزي في نفس التوقيت من كل عام بالعيد السنوي لانطلاق البطولة المميزة، لكن في 2020 أصبح الوقت شبيها بتوقفات الحروب العالمية بسبب تجميد المسابقة ومنع الجماهير واللاعبين من مغادرة منازلهم لمحاربة تفشي فيروس كورونا.





لكن الدوري الإنجليزي الممتاز في شكله الحالي، والذي يحمل اسم "بريمييرليج"، أقيم لأول مرة عام 1992، مع تغيير شكل كأس البطولة وبعض التفاصيل المتعلقة بالمسابقة.

وكان فريق ليفربول يُمني النفس في الفوز بأول لقب "بريمييرليج" في تاريخه، حيث إن بطولاته الثماني عشرة السابقة تعود إلى عصر ما قبل البريمييرليج، لكن كورونا وقف حائلا بينه وبين اللقب بتعليق المسابقة.

وتنتظر الأندية العشرون المتنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قرارا ينهي ضبابية الرؤية حول مستقبل الموسم الحالي بعد أن تجمد كل شيء في إنجلترا حتى تدريبات الأندية اليومية.

وهكذا.. بات البريمييرليج مُهدداً بالإلغاء الكامل في 2020 بسبب فيروس كورونا، وما زاد احتمالات الإلغاء في العيد الـ132 هو قرار الاتحاد الإنجليزي بإلغاء دوريات الهواة في البلاد لمحاربة تفشي كورونا، وتعليق مصير الدوريات الأخرى والبطولات المحلية حتى 30 أبريل/نيسان المقبل.