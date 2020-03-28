توم هانكس وزوجته يعلنان شفائهما من فيروس كورونا

عاد الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس انجلوس يوم الجمعة بعد قضاء أكثر من اسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا. وتم تصوير هانكس وزوجته وهما يبتسمان لدى استقلالهما سيارة في المدينة.

وكان توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، قد كشفا منذ ايام قليلة أنهما يشعران بتحسن ووضعهما أفضل وذلك بعد أسبوعين تقريباً من الحجر في أستراليا.

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وغرد الممثل عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “مرحبًا يا أصدقاء، مرَّ أسبوعان منذ شعورنا بأول الأعراض وبتنا نشعر بتحسن”. طالباً من متابعيه احترام التعليمات للوقاية من فيروس كورونا وعدم نقله الى أي شخص آخر. وأضاف “الأمر سيستغرق وقتًا لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض، وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور، ويمكننا أن نخرج من هذه الأزمة”.

وكانت مجلة “بيبول” قد نقلت عن وكيل لـ “هانكس” إن الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون غادرا المستشفى بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا وانهما يستريحان حاليًا في منزل مؤجر بأستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل.

وكان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون قد أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.