محمد خير الجراح: ما فعلته أمل عرفة عاطفي.. ولكن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عدّ الفنان السوري محمد خير الجراح تصرف زميلته الفنانة أمل عرفة الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك والذي جاء فيه أنها ستتكفل بإعالة خمس أسر سورية فقيرة بظل أزمة جائحة كورونا، تصرفا عفويا وعاطفيا.

وأضاف في تصريح عبر أحد البرامج الفنية في سوريا أن نوايا الفنانة أمل عرفة تجاه الناس سليمة وجيدة، وأنه بالفعل توجد أسر في سوريا تعيش على مبدأ العمل اليومي وهي بحاجة شديدة ليُقدم لها مثل هذه المساعدات بظل جائحة فيروس كورونا، غير أنه انتقد الإعلان عن المساعدة بقوله إنه وبحسب رأيه الشخصي أن من يريد تقديم الخير يجب أن لا يعلنه، وهو ما برره بالقول إن إعلان النجمة أمل عرفة عن مساعدتها قد تمت ترجمته بشكل خاطئ.

وتابع الجراح أن دور الفنانين اليوم هو إقامة دعوات لحملات مساعدة موجهة لأصحاب رؤوس الأموال في سوريا؛ لأنهم هم من لديهم القدرة على تقديم المساعدات بشكل كبير وفعال وعلى نطاق أوسع.

كما أوضح الجراح أن الفنانين بسوريا خلال هذه الفترة يعملون من أجل أن يعيشوا وأنه حتى لو كانت مظاهر حياتهم جيدة ومريحة هذا لا ينفي أنهم يعملون من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم، وأضاف أن الفنانين أو أي شخص من الممكن أن يكون لديه أعباؤه الخاصة لذلك من غير الممكن تحميله أعباء أخرى.

سلطان زمانو

من جانب أخر حرص الجراح على إيقاف عروض مسرحية "سلطان زمانوو" وهي من بطولته وإخراجه وتأليف سعيد حناوي بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء في سوريا والتي نصت على منع تواجد التجمعات البشرية، وتأتي هذه الإجراءات بظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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بينما سيظهر في شهر رمضان المقبل عبر مسلسل "حرملك2" إخراج تامر إسحاق وسيواصل تطورات شخصيته "ليمون".

وشارك الجراح بعدة حملات توعية موجهة للشعب السوري عبر العديد من الإذاعات والمحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "خليك بالبيت" كمساهمة بنشر التوعية من أجل الحفاظ على حياة الإنسان ضد الأزمة الحالية التي يعيشها العالم.

والجدير بالذكر أن الجراح تم تكريمه منذ فترة من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وتم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة بسبب الأعمال الإنسانية التي يقوم بها وبسبب تقديمه رسالة فنية راقية للمجتمع والإنسان.