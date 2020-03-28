مطالب بإنزال عقوبات قاسية ضد علوش القحطاني بسبب فيديو "خادش"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث علوش القحطاني وهو شابٌ سعودي الغضب بين مواطني المملكة بعدما ظهر في بث مباشر "لايف" عبر أحد التطبيقات وبرفقته فتيات وسط أجواء غير مقبولة رآها بعض رواد التواصل الاجتماعي مخلة بقواعد الآداب العامة ولا تتناسب مع الذوق العام، مطالبين بسرعة القبض عليه وردعه بأغلظ العقوبات كي يكون عبرة لغيره.

وارتفع وسم #علوش_القحطاني عبر موقع تويتر، ومن خلاله بدأ يتم تناقل المقاطع بين رواد المغردين إضافةً إلى إبداء البعض برأيه في الأزمة بعدما ظهر من داخل أحد الفنادق في مدينة الطائف بالمملكة كما ذكر في جزء من حديثه، حيث وردت تعليقات اتسمت بالكثير من الانتقادات.

واستقطبت المقاطع ملايين السعوديين وأثيرت ضجة ضد علوش القحطاني؛ إذْ دوّن الكثير من المغردين انتقادات له كما اختار البعض تقديم بلاغات ضده للنيابة العامة ووزارة الداخلية لمحاسبته.

وقال حساب "وش سالفة الهاشتاق؟" عبر تويتر: "#علوش_القحطاني #حجب_البيقو حملة يطلقها المغردون ضد برنامج البيقو الذي كشف عن الكثير من الانحرافات، والتحرش بالقاصرين، واشتمل الهاشتاق على التشهير بالعديد من الأشخاص، في دعوة لمراقبة الأطفال الذين يمثلون الضحية الأكبر"، وبعد التعليق ونشر الفيديو تم حذفه لاحتوائه على ألفاظ مشينة، قبل أن يتداوله حساب آخر ويعلق: "استرو علييه ضعيف ذا #علوش_القحطاني".

Advertisements

وقال حساب باسم المغردة روي العتيبي: "#علوش_القحطاني هذا الشخص بيدوفيلي مشهور جدًا أرى وأنا مقتنعة جدًا برأيي أن يتم إعدامه هو راح يكون عبره لغيره هو أجرم وجاهر بإجرامه هذه النوعية لا يردعها السجن إطلاقًا وضحاياها الأطفال الأبرياء".

ولاحقّا نشر أحد الحسابات المعنية بالجرائم التي تقع في السعودية عن توجيه النيابة بالقبض على الشاب علوش القحطاني، وجاء فيها: "فيديو #النيابة_العامة توجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية وسلوكيات آثمة ونشاطًا مجرمًا".

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة لمواقع محلية سعودية أنه وبناءً على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما أهاب المصدر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابية عالية وفاعلة، مؤكدًا أن وحدة الرصد لديها تتابع بدقة ومهنية عالية واحتراف فائق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم رصد ما ينطوي منها على سلوك مجرَّم تحت طائلة المساءلة الجزائية.