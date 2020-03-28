مشادة بين كيم كارداشيان وشقيقتها تصل لاشتباكهما بالأيدي والأرجل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الشقيقتان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان البالغة من العمر 39 عاما، وشقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، جدلا واسعا بسبب مشادة بينهما وصلت لحد التشابك بالأيدي والأرجل والألفاظ أيضا، وهو ما لفت انتباه متابعيهما.

هذه المرة كانت مختلفة تماما عن سابقتها فبعدما اعتاد متابعو برنامج "خليك مع آل كارداشيان" عبر التلفزيوني الأمريكي الشهير، على مشاهدة مشادات كلامية فقط بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني، إلا أن المشادة هذه المرة أوقعت الصدمة على محبيهما.

ووفقا لما عرضته قناة "سي أن أن" فإن ما حصل بينهما محل جدل وصدمة كبرى بوصول المشادة إلى تسديد اللكمات والضرب بالأيدي والأرجل، وحسب المشهد المعروض فقد بدأ المشهد عندما دار حديث بين كيم وكورتني بوجود عارضة الأزياء كيلي جينر، حيث قالت كورنتي إنها لم تعد تحتمل تكرار السفر إلى باريس للمشاركة في العروض.

ولكن خالفتها الرأي شقيقتها كيم والتي قالت إنها لا تسمح لنفسها مهما اشتد ضغط العمل عليها "بالتأفف" موضحة أن هذا موقفها حتى ولو كانت على فراش الموت، موضحة أن هذا طبع عائلي لدى الأسرة.

وبعدما أبدت كيم كارداشيان ملاحظتها انقلب الموقف مع كورتني فواجهتها كيم إلى أن تحولت جلسة الحوار بينهما إلى ساحة ملاكمة، لم يستطع أي أحد إيقافهما ولم تفلح تدخلات أي أحد فض المشاجرة التي وصلت لحد التشابك ليس فقط بالضرب ولكن بالألفاظ كذلك.

وقررت كيم كارداشيان غلق علامتها التجارية KKW BEAUTY الخاصة بمستحضرات التجميل مؤقتًا وسط انتشار فيروس كورونا؛ إذْ أعلن الحساب الرسمي للعلامة التجارية في منشور على "إنستغرام" و"تويتر" أن إغلاق العلامة يأتي في أعقاب المطالب الصحية الحالية في كاليفورنيا التي قدمها حاكم الولاية غافن نيوسوم، لمنع انتشار الفيروس.

Advertisements

ونص المنشور: "بالرغم من الوقت العصيب الذي يمر علينا جميعًا، فقد استلهمنا الدعم الذي نراه في مجتمعنا ونود أن نشكركم على صبركم وتفهمكم".

فيما أعلنت العلامة التجارية - التي أنشأتها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية في عام 2017 - أنه بالرغم من استقبال موقع الويب الخاص بهم للطلبات، إلا أنهم لا يمكنهم ضمان تواريخ التسليم في الوقت الحالي.

وكتبت العلامة: "سيكون لطلبك الأولوية بمجرد أن نتمكن من استئناف الشحن"، مع الإشارة إلى أن العملاء الذين قدموا طلبات في 16 مارس أو فيما بعده، سيُسمح لهم بإلغاء الطلبات في أي وقت واسترداد الأموال بالكامل.

وعلى الرغم من الإغلاق الجزئي، سيظل فريق خدمة العملاء متاحا عبر البريد الإلكتروني، وسيتواصل بشكل شخصي مع العملاء المتأثرين بالإغلاق.

وتعهدت العلامة التجارية بالاستمرار في إطلاع العملاء على آخر المستجدات عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي واستمرار مشاركة نصائح الجمال والحيل التجميلية.

وبعد فترة قصيرة من هذا القرار، أبلغت كيم البالغة من العمر 39 عاما معجبيها كيف تخطط لمساعدة العائلات المحتاجة خلال هذا الوقت العصيب.