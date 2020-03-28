مذيعو "الشارقة للإذاعة والتلفزيون" يقدمون البرامج من منازلهم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان سلامة أفراد المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن تقديم كافة برامج قنواته الإذاعية بنظام العمل عن بعد من منازل مقدمي البرامج.

وقامت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال الأسبوع الماضي في بث عدد من برامجها التلفزيونية والإذاعية من منازل مقدميها، حيث قدمت برنامج "الخط المباشر"و البرنامج الإذاعي "العيادة المالية" من خارج الاستديوهات وبصورة احترافية كاملة.

وستعمل الهيئة على تعميم التجربة على جميع البرامج الإذاعية على إذاعات، الشارقة والقراءن الكريم وبلس 95 باللغة الإنجليزية، بحيث يتم بثها من المنزل بدءاً من الأحد المقبل، على أن تواصل الهيئة تقديم البرامج التلفزيونية بنظام المناوبة بين المذيعين حفاظاً على سلامتهم.

وأكد سعادة محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن الهيئة تمتلك كل الإمكانات والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنها من تقديم البرامج عن بعد بذات الجودة التي تقدمها داخل استديوهاتها.

وأوضح محمد حسن خلف إلى أن تجربة البث من المنزل في الأوضاع الراهنة تؤكد حرص الهيئة على أن تكون قريبة من جمهورها، وأن تبادر وتقدم نموذجاً لمختلف المؤسسات والهيئات والشركات في الدولة وخارجها لأخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجاوز أزمة فايروس كورونا المستجد.

Advertisements

الخط المباشر

وأثبتت كوادر الهيئة قدرتها على الاستجابة للظرف الراهن حيث قام اثنين من مذيعي "الخط المباشر" بتقديم البرنامج من المنزل، وخصوصاً أن هذا البرنامج الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، يعد واحداً من أهم برامج الهيئة التي تعنى بشؤون المستمعين والمشاهدين ويشكل الصلة الأقوى بينهم وبين المسؤولين في أنحاء الدولة.

وسلط مذيعو البرنامج الضوء على أهمية الحجر الصحي للوقاية من المرض ووجهوا رسائل توعية للجمهور بأهمية الالتزم بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل.

إذاعة الشارقة

وبعد نجاح إذاعة الشارقة ببث برنامج العيادة المالية عن بعد (من داخل الحجر المنزلي)، ستعمل الإذاعة على تطبيق آلية (العمل عن بعد) للموظفين والعاملين، حيث تم تدريب المعدّين والمقدمين على أفضل التقنيات وأحدثها لتقديم كافة البرامج الإذاعية بشكل احترافي من منازل المذيعين، وهي برامج الأثير، ومسارات شبابية، وأمان يابلادي، وبيت العمر، ومساء الثقافة، وكيف نبدأ، وطبيبك يجيبك، وذلك انطلاقاً من حرص الإذاعة على صحة وسلامة جميع الموظفين.

إذاعة القران الكريم

بدورها، حضرت "إذاعة القرآن الكريم من الشارقة" كافة التجهيزات الفنية بالتعاون مع إدارة الهندسة في الهيئة للعمل عن بعد كلٌ حسب تخصصه ومهامه الوظيفية، سواء ما يتعلق بالإعلام الرقمي عبر استخدام أنظمة تتيح فتح الاجهزة عن بعد للقيام بالتصميم وتركيب الصوت على الفيديو، أو ما يتعلق بجدولة وأرشفة البث الاذاعي من خلال استخدام أنظمة هندسية إلكترونية ذات مواصفات عالية للحماية تتيح لموظف جدولة البث العمل من المنزل على أن يقوم موظف آخر بالمراجعة الزمنية لاسيما موعد الآذان وترتيب السور وفقاً للختمة اليومية.

أما بالنسبة لفنيي الصوت، فأتاحت الإذاعة استخدام نظام المونتاج وتنزيله على أجهزة الحاسوب المحمولة لإنجاز أعمال مونتاج السور والفواصل القرآنية، كما دربت الإذاعة الموظفين المعنيين بمراقبة السور تجويدياً والبرامج موضوعياً ونحوياً، حيث وفرت لهم إمكانية تحميل السور والبرامج على الأجهزة الخاصة بهم داخل منزلهم.

إذاعة بلس 95

من جهتها، استعدت إذاعة "بلس 95" لمواصلة تقديم كافة البرامج الإذاعية وبثها من المنزل بشكل اعتيادي عبر الإمكانات الفنية التي وفرتها هيئة الشارقة للإذاعة التلفزيون، وهي 6 برامج يومية "Morning Majlis , Life Beats, Future Talk, Afternoon Karak, The Half Time Show, Yala Home"، بإلاضافة إلى موجز الأخبار المحلية وأخبار الأعمال المحلية والعالمية.

أخبار الدار

وعلى صعيد متصل تواصل نشرة أخبار الدار جهودها في نقل الصورة التي تعيشها دولة الإمارات وإمارة الشارقة بوجه خاص في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ناقلة جهود مختلف الدوائر والهيئات والجهات العاملة في الإمارة من خلال تعاملها مع الأوضاع الراهنة، حيث تضع النشرة المشاهد في قلب الحدث وتحرص على طمأنته وتوعيته باتباع التعليمات الوقائية.

وقدمت أخبار الدار صورة مشرفة لأبناء الإمارات تعكس حرصهم وحبهم للوطن عبر التزامهم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الوقت الراهن.

