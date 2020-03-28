شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت" كليب لممثلين شباب يدعو للعزل المنزلى لتجنب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من النجوم فى كليب أغنية "خليك في البيت" لدعوة الجماهير إلى الالتزام بالعزل الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري ومن ألحان وغناء زين داود وتوزيع أحمد أمين.

وظهر في الفيديو كل من، الفنان تامر فرج ومنة فضالى وحسنى شتا ومحمد على رزق وأحمد فريد وآخرون من الشباب.

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وتقول كلمات الأغنية :

رايح على فين.. كلنا قاعين .. خد عبرة ودرس من التانيين.. مستبيع ليه وعلى ايه.. ما تفوق هو انت بتضحك بقى على مين.. خليك في البيت واتكن ياريت..علشان تخلص على خير.. خليك مسئول وبلاها نزول اصل انت بتأذى الغير.. بإيديك الأزمة دى ياهتفوت هوا يانضيع كلنا وهنتعب سوا.. بلاش والنبى شغل الفهلوة..خليك في البيت ده قعادك دوا".