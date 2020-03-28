شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر وأيامه..رضوى الشربينى تدخل منافسات أغانى انستجرام..مين شاركها التحدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادخلت الإعلامية رضوى الشربينى، على خط تحدى أغانى انستجرام، المنتشر مؤخرًا بتصوير فيديوهات ثنائية لشخصين يغنون أغنية "بكلمك مش بترد"، حيث شاركت رضوى جمهورها مقطع فيديو وهى تغنى الأغنية المنتشرة بكثافة خلال الأيام الماضية على تطبيقى "تيك توك" و"إنستجرام" بين عدد كبير من المشاهير.

وشارك رضوى الشربينى، تصوير مقطع الفيديو الذى يحتاج لشخصين لترديد كلمات الأغنية، شقيقها محمد الشربينى، وقد نشرت الإعلامية الفيديو عبر حسابها على انستجرام والذى لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، حيث شاهده حتى الآن أكثر من مليون شخص، فيما كتبت رضوى فى تعليقها على الفيديو: "تهييس الحظر".

ويشار إلى أنه فى الأونة الأخيرة وتحديدا على "تيك توك"، و"انستجرام"، انتشرت فيديوهات لثنائيات يغنون أغنية "بكلمك مش بترد"، حيث ظهر أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات يغنون الأغنية بأداء مختلف، ثم يقومون بنشر المقطع على تيك توك، والذى يتيح عمل "ديو" مع أحد الأشخاص.

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العديد من الفنانين قدموا الأغنية عبر حساباتهم الخاصة سواء بمفردهم أو مع أشخاص آخرين، من بينهم درة وآيتن عامر، وهنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، ومن الرياضيين، قدمها لاعب حرس الحدود السابق أحمد عيد عبد الملك.





الأغنية الأصلية يقدمها كل من يسرا الجندى المغنية بـ "طاخ باند"، ومحمد مكاوى، حيث طرحتها يسرا عبر قناتها على "يوتيوب"، فى يناير من العام الجارى، وانتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعتمد الأغنية على حوار بين حبيبين فى التليفون، لتختتم المكالمة قائلة "مابقتش تحبنى".

يسرا تقدم نوع مختلف من الغناء فى "طاخ باند"، حيث تقدم العديد من الأغانى والكليبات مع عز شهوان، ومن أبرز أغنياتهما "لا يا بهيرة"، و"أجيب فلوس منين"، و"ليه يا باكينام"، و"Call me Ziko"، و"شوفتك مرة"، و"ياريتنى رحت الجيم فى الشتا"، وغيرها من الأغنيات.







