دنيا عبدالعزيز عن جورج سيدهم: "تشرفت بالشغل معاه في الجراچ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي رحل عن حياتنا، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا.
ونشرت دنيا صورة تجمعها معه عبر حسابها على" انستجرام"، وعلقت: "تشرفت بشغلي معاك في فيلم الجراج يا أستاذ.. وداعا الفنان جورج سيدهم".
جورج كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، له عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "30 يوم في السجن"، "أشجع رجل في العالم"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرقة المرح"، المجانين التلاتة"، مسرحية "المتزوجون"، ومسرحية "موسيقى في الحي الشرقي".
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