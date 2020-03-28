خاص|محمد أبو داود: أنا والد ياسمين صبري في "فرصة تانية".. والتصوير لم يتوقف بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الفنان محمد أبو داود ما تردد بشأن توقف تصوير مسلسل "فرصة تانية"، بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن التصوير مستمر، كاشفا عن دوره خلاله قائلًا: "أقوم بدور والد كل من ياسمين صبري وهبة مجدي خلال العمل، وزوجتي الفنانة نهال عنبر، وهو أب متفهم يساعد بناته فى حل مشاكلهم".

وأضاف لـ"الخليج 365" أن العمل بطولة مشتركة، مضيفا: "لقد تحمست له بسبب كونه مسلسل اجتماعي مكتوب بشكل جيد، وينشد معالجة مشاكل الأسرة والمجتمع بشكل جميل ورومانسي في الوقت ذاته، وأنا احب الأعمال التي تحمل هدفا إنسانيا".

وعن كواليس العمل يقول: "هذا يعد التعاون الثاني لى مع ياسمين صبري بعد مسلسل الشطرنج، وهي إنسانة لطيفة للغاية، و المخرج مرقس عادل على قدر كبير من المهارة".

وعن التصوير خلال فترة حظر التجول و فى ظل الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا، يقول: "أذهب إلى التصوير قبل موعد الحظر وأمكث بالاستوديو حتى السادسة من صباح اليوم التالي، والجميع حذر ويراعى كل منا الآخر، فالجميع يسير بالمطهر والمناديل المعطرة المبللة، وأماكن التصوير يتم تطهيرها دائما".

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وعن مشاركته ضيف شرف فى مسلسل "القاهره كابول"، الذي يتم تصويره حاليا يقول: "أظهر خلال العمل في دور مساعد وزير الداخلية، الذى يضع الخطط لكيفية مكافحة الإرهاب، ويرأس خالد الصاوي، الذي يجسد دور ضابط أمن دولة خلال الأحداث، ولقد وافقت على الظهور خلاله بسبب كونه مسلسل مهم للغاية، ويتحدث عن الإرهاب وكيفية تكونه ومحاربته".

أما الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" المعروض له حاليا، فقد أضاف: "أسعدتنى ردود الفعل عليه، ولقد حرصت على متابعه كم كبير من حلقات الأجزاء السابقة، التى لم أشارك بها، و المسلسل جاذب للجمهور بشكل جيد بسبب الصراعات المتتالية".

وأشار إلى أنه يحضر حاليا لعمل مسرحي من إخراجه على أحد مسارح الدولة، مضيفا: "سأحرص على أن يحمل قيمة يستفيد منها الجمهور".