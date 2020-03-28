فيديو| ياسمين عبدالعزيز تنشر برومو "ونحب تاني ليه" والعوضي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز برمو مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، عبر حسسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، على شاشة أبو ظبي.

وجمعتها بعض المشاهد في البرومو lمع كل من الفنان كريم فهمي، والفنان شريف منير، وعلقت: "ونحب تاني ليه، على قناة أبو ظبي، في رمضان".

وعلق الفنان أحمد العوضي على الفيديو :"مبروك يا قلبي".

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.