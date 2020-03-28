توم هانكس وزوجته يعودان إلى الولايات المتحدة بعد شفائهما من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

عاد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بعد أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا.

ووصل الزوجان إلى لوس انجليس على متن طائرة خاصة وكانا في غاية السعادة، حسبما أفاد موقع "تي ام زد" المعني بأخبار المشاهير وصحيفة نيويورك بوست.

وقالت الصحيفة إن هانكس (63 عاما) شوهد وهو يمد يده للمس مدرج الطائرة ثم يقوم برقصة احتفالية بعد وصول الطائرة إلى لوس انجليس.

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ونقل هانكس وويلسون إلى المستشفى لفترة وجيزة في "جولد كوست" بأستراليا بعدما أثبتت التحاليل إصابتهما بالفيروس في بداية شهر مارس الجاري.

ثم خضع الزوجان لعزل ذاتي لكنها كانا على اتصال بالمعجبين عبر موقع انستجرام.

وقد أصيب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.

ويُعد هانكس والمخرج الأسترالي باز لورمان فيلما عن قصة حياة أسطورة الروك أند رول الأمريكي إلفس بريسلي. ومن المفترض أن يلعب هانكس دور مدير أعمال المغني كولونيل توم باركر. وتم تعليق أعمال التصوير بسبب إصابته بفيروس كورونا.