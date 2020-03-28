فن ومشاهير

تراند اليوم : سمير غانم يكشف السر الذي أخفاه جورج سيدهم عن الجميع: أقرب شخص له وراء إصابته بالشلل

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تصدر اسم الفنان جورج سيدهم مواقع البحث بعد الإعلان عن وفاته أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 سنة.

وكشف الفنان سمير غانم في تصريحات سابقة سر الجلطة التي لازمت "سيدهم" حتى وفاته وأدت إلى شلله ، مؤكدًا أن شقيق "سيدهم" الذي يدعى أمير كان يعمل
معه.

وأضاف: حدثت بين جورج وأمير بعض الخلافات المالية ، وكان أمير يملك توكيلا
عاما فاستولى على جميع أموال جورج سيدهم بما فيها أموال فرقة ثلاثي أضواء
المسرح وهرب إلى أمريكا مما تسبب في إصابته بجلطة وشلل.

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