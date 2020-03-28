شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على: الوسط الفنى مصاب بفيروس كورونا منذ زمن ونبحث له عن مصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المطربة ياسمين على خلال إستضافتها في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع علي التلفزيون المصري، علي أهمية الفن والغناء في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والعالم كله، وأستشهدت علي ذلك بأن أيام الحرب والتي تعتبر من أصعب الأيام كانوا يواجهونها بتقديم أغنية علي الربابة في التلفزيون المصرى، وكذلك الجنود كانوا دائما ما يدندنون طيلة الوقت.

وأضافت ياسمين متهكمة أن الوسط الفني مصاب بفيروس كورونا منذ زمن، ونبحث عن مصل له، خاصة بعد إنتشار أغانى المهرجانات، ولكنها أكدت خلال كلامها أنها تقصد بالفيروس الفن الهابط الذي يقدم ، وأن هذا الفيروس الذي أصيب الوسط كما أستطاع أن ينجح سريعا سيموت سريعا أيضا ، فلا يصح إلا الصحيح.

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واسترسلت أن هذا النوع من الأغاني الذي يطلق عليه المهرجانات نجحت بسبب الأسرة ، فالأب والأم الذان يشجعان هذا النوع ويقدموه لأبناءهم كفن هو العامل الحقيقي في نجاحها، حيث يستعين الأب والأم بأطفالهما على برنامج التيك توك ويردون أغانى المهرجانات، وهنا أنا لا ألوم مطربو المهرجانات بقدر ما ألوم الأسر نفسها التى تقدم لأطفالها هذه الأغانى.

يذكر أن ياسمين على مغنية مصرية ولدت في محافظة البحيرة ، ثم انتقلت إلي مدينة الإسكندرية ، تعمل صولست بدار الأوبرا المصرية وممثلة في فرقة الفنان محمد صبحى.