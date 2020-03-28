أعلن الفنان أحمد كرارة عن طرح منصة " واتش ات " لمسلسل حكايات بنات الجزء الرابع والذي يعرض حاليًا على مجموعة قنوات " أون أي ". نشر أحمد كرارة خبر طرح المسلسل على المنصة مع صورة جمعته بالفنانة هاجر أحمد إحدى بطلات المسلسل. المسلسل على المنصة مع صورة جمعته بالفنانة هاجر أحمد إحدى بطلات المسلسل. Advertisements كما أعلنت المنصة على طرحها لمدة شهر الأعمال الفنية بشكل مجاني كمساهمة منها لدعم مكوث الجمهور في المنازل من أجل الحد من انتشار كمساهمة منها لدعم مكوث الجمهور في المنازل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يذكر أن مسلسل " حكايات بنات " الجزء الرابع من بطولة أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كرارة يعلن عن طرح حكايات بنات على منصة واتش ات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.