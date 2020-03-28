أحمد كرارة يعلن عن طرح حكايات بنات على منصة واتش ات

أعلن الفنان أحمد كرارة عن طرح منصة " واتش ات " لمسلسل حكايات بنات الجزء الرابع والذي يعرض حاليًا على مجموعة قنوات " أون أي ".
نشر أحمد كرارة خبر طرحالمسلسل على المنصة مع صورة جمعته بالفنانة هاجر أحمد إحدى بطلات المسلسل.
كما أعلنت المنصة على طرحها لمدة شهر الأعمال الفنية بشكل مجانيكمساهمة منها لدعم مكوث الجمهور في المنازل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مسلسل " حكايات بنات " الجزء الرابع من بطولة أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
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