فيديو..يوميات أحمد حلمي في أوقات حظر التجوال

نشر النجم أحمد حلمي مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهر "حلمي" في الفيديو من داخل المطبخ، يحضر سد الحنك ، قائلا بطريقة ساخرة:" بنحط نص كوباية دقيق .. والدقيق يبوظ

وتيجى منى تزعق".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل

من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".