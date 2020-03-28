بكلمات رقيقة.. إسعاد يونس تنعي جورج سيدهم

نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان الراحل جورج سيدهم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. نعت إسعاد يونس رحيل جورج سيدهم قائلة " جورج سيدهم ذهب للقاء ربه، عساه يتهنى بأحبابه في الجنه ويعوض عليه ربنا سنوات عذابه في الأرض، كل التقدير والاحترام للزوجة النبيلة التي كانت سندًا وعونًا وأمًا حنونًا لجورج طوال فترة مرضه. ذهب للقاء ربه، عساه يتهنى بأحبابه في الجنه ويعوض عليه ربنا سنوات عذابه في الأرض، كل التقدير والاحترام للزوجة النبيلة التي كانت سندًا وعونًا وأمًا حنونًا لجورج طوال فترة مرضه. Advertisements يذكر أن جورج سيدهم فارق عالمنا اليوم عن عمر يناهز 82 عام بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات مصر الجديدة.

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