في تصريح للوفد.. أشرف زكي يكشف تفاصيل جنازة وعزاء جورج سيدهم

كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن موعد جنازة النجم الراحل جورج سيدهم.
وصرح الدكتور أشرف لـ "بوابة الوفد"، قائلًا: جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم، ستقام يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بكنيسة العذراء بمدينة نصر.
وأضاف زكي، قائلًا: لا توجد حتي الآن أنباء عن
ورحل الفنان القدير جورج سيدهم عن عالمنا ظهراليوم، وذلك عن عمر يناهز ٨٢ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق بالتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.
تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكيتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.
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