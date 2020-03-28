في تصريح للوفد.. أشرف زكي يكشف تفاصيل جنازة وعزاء جورج سيدهم

كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن موعد جنازة النجم الراحل جورج سيدهم.

وصرح الدكتور أشرف لـ "بوابة الوفد"، قائلًا: جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم، ستقام يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بكنيسة العذراء بمدينة نصر.

وأضاف زكي، قائلًا: لا توجد حتي الآن أنباء عن

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موعد إقامة عزاء للراحل جورج سيدهم، وسوف وتتلقى أسرته واجب العزاء أثناء الجنازة، وذلك نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الحكومة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد

ورحل الفنان القدير جورج سيدهم عن عالمنا ظهر

اليوم، وذلك عن عمر يناهز ٨٢ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق بالتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.



تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكيتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.