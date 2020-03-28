بث مباشر .. حفلة في البيت مع تامر عاشور

نشرت قناة الفنان تامر عاشور الرسمية فيديو بث مباشر لنقل فعاليات لحفلة في البيت مع مسار، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتألق عاشور من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان أيام، وضم الألبوم على 12 أغنية من بينهم: حبيبي انت حبيبي، ما شوفناش خير، قولوله سماح، بقالي زمان، خلصانة الحكاية.

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