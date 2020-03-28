على يوتيوب وتويتر .. قناة الثقافة المصرية تحقق التريند الأول بحفل الموسيقار عمر خيرت

حقق حفل الموسيقار عمر خيرت الذى بثه وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب مساء امس الخميس 26 مارس ضمن عروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت. الثقافة بين ايديك رقما قياسيا للمشاهدة ليتحول الى التريند الاول على الموقع وكذلك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر . Advertisements وفى تعليق لها على نجاح البث قدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الشكر لجموع الجماهير داخل مصر وخارجها على الثقة فى المحتوى الابداعى الذى تقدمه الدولة والهادف الى نشر الوعى الفنى والارتقاء بالذوق العام مؤكدة العمل على استمرار البث وتطويره فى الفترة المقبلة من خلال اضافة الوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وانشطة القطاعات مشيدة بالجهد المبذول من القائمين على العمل فى المبادرة ، ووجهت الدعوة الى ابناء الوطن والاسرة المصرية من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية الى متابعة البث والالتفاف حول المواد المقدمة والتى تناسب جميع افراد الاسرة وترضى مختلف التوجهات ، واشارت الى الاقبال على العناوين التى تمت اتاحتها بالموقع الرسمى بصيغة pdf وتشمل اصدارات كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومى للترجمة الى جانب الزيارات الافتراضية لعدد من المتاحف القومية والاعمال التشكيلية لاكثر من 50 فنان. الجماهير داخل مصر وخارجها على الثقة فى المحتوى الابداعى الذى تقدمه الدولة والهادف الى نشر الوعى الفنى والارتقاء بالذوق العام مؤكدة العمل على استمرار البث وتطويره فى الفترة المقبلة من خلال اضافة الوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وانشطة القطاعات مشيدة بالجهد المبذول من القائمين على العمل فى المبادرة ، ووجهت الدعوة الى ابناء الوطن والاسرة المصرية من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية الى متابعة البث والالتفاف حول المواد المقدمة والتى تناسب جميع افراد الاسرة وترضى مختلف التوجهات ، واشارت الى الاقبال على العناوين التى تمت اتاحتها بالموقع الرسمى بصيغة pdf وتشمل اصدارات كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومى للترجمة الى جانب الزيارات الافتراضية لعدد من المتاحف القومية والاعمال التشكيلية لاكثر من 50 فنان.

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